BBVA anuncia una "significativa recompra d'accions" després de fracassar l'OPA sobre el Banc Sabadell

MADRID 16 oct. (EUROPA PRESS) -
BBVA ha informat que reprèn el seu pla de retribució als seus accionistes amb una "significativa recompra d'accions" després que hagi fracassat la seva oferta pública d'adquisició (OPA) sobre el Banc Sabadell, que únicament ha aconseguit un 25,5% d'acceptacions respecte als drets de vot.
"Vull agrair als accionistes de Banc Sabadell que han mostrat el seu suport al projecte d'unió, als accionistes de BBVA pel seu respatller constant i al nostre equip pel gran treball realitzat al llarg de tot el procés", ha dit el president de BBVA, Carlos Torres, en un comunicat.
El banc preveu repartir 36.000 milions d'euros entre els seus accionistes fins a 2028. A curt termini, BBVA ha anunciat que preveu comptar amb 13.000 milions d'euros per distribuir als seus accionistes.
"En el marc dels nostres objectius financers i una vegada superades les restriccions derivades de l'operació, accelerem el nostre pla de retribució a l'accionista", ha destacat el conseller delegat de BBVA, Onur Genç.
El 31 d'octubre es reprendrà la recompra d'aciones pendent, per un import d'1.000 milions d'euros. Posteriorment, el 7 de novembre es pagarà un dividend de 0,32 euros per acció, la qual cosa suposa un repartiment total d'1.800 milions d'euros.
A més, donat l'important excés de capital acumulat sobre el 12%, el consell d'administració de BBVA ha acordat engegar una "significativa recompra d'accions addicional", tan aviat com rebi l'autorització del BCE.
Durant el període que cobreix el pla estratègic 2025-2028, BBVA estima que el seu ROTE mitjana se situï entorn d'un 22% i que la seva ràtio d'eficiència millori fins a prop del 35%. El banc espera obtenir un benefici atribuït acumulat en quatre anys d'aproximadament 48.000 milions d'euros.