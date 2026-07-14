Batlle: s'han revisat "tres quartes parts" dels pisos afectats per l'esvoranc del Putxet

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -
El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha afirmat aquest dimarts que "tres quartes parts" dels pisos afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 al Putxet de Barcelona ja han estat revisats pels tècnics del Departament de Territori de la Generalitat.
Ho ha dit en la presentació de l'Informe de Gestió Municipal sobre la incidència de les obres de l'L9 del Metro al costat de la tinent d'alcalde i regidora del districte de Sarrià-Sant Gervasi, Maria Eugènia Gay, i representants de la Guàrdia Urbana, els Bombers de Barcelona i del Cuesb, un informe el qual indica que ja s'ha facilitat als grups municipals.
Batlle ha xifrat en prop de 300 els veïns dels 93 pisos desallotjats i en 67 les persones ateses pel Cuesb.
També ha assenyalat que s'ofereix assessorament jurídic als establiments afectats i que l'oficina d'atenció de Barcelona Activa ja s'ha posat en contacte amb els negocis afectats per orientar-los sobre qüestions fiscals, laborals i empresarials.
Gay ha destacat la doble resposta que s'ha donat, tant en la qüestió tècnica per la incidència com en la part "institucional, social i humana" d'ajuda i suport als afectats.