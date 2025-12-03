Batlle posa Barcelona a disposició del Govern en qualsevol actuació per la PPA

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
El tercer tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha afirmat que el consistori barceloní està a disposició de la Generalitat en qualsevol actuació en relació amb els positius de pesta porcina africana (PPA) en els senglars al parc de Collserola.
En una roda de premsa aquest dimecres, ha assegurat que no hi ha cap novetat en l'àmbit de ciutat i ha demanat a la ciutadania reduir "al màxim" l'accés a Collserola, i ha recordat que s'ha suspès tota activitat organitzada en aquest espai.
"Hi haurà patrulles de la Guàrdia Urbana, dels Bombers, de Protecció Civil i d'Agents Rurals per garantir que es compleix la restricció", ha afegit.