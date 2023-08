Batlle sobre el 'Pla Endreça': "A veure qui es cansa abans, el netejador o l'embrutidor"

Assegura que els manters estan "igual de pressionats que el 2019"



BARCELONA, 20 ago. (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha celebrat textualment la rapidesa amb la qual els netejadors van eliminar les pintades contra el turisme a les festes del barri de Gràcia a través del 'Pla Endreça': "A veure qui es cansa abans, el netejador o l'embrutidor"

En una entrevista a 'La Vanguardia', recollida aquest diumenge per Europa Press, ha considerat que és aviat per fer un balanç d'un programa de manteniment integral que va començar al juliol, però ha assegurat que fins ara "va bé".

Segons ell, els manters estan "igual de pressionats que el 2019", però ara l'Ajuntament disposa de més guàrdies urbans, per la qual cosa poden incidir una mica més en la qüestió, en les seves paraules.

Ha explicat que un dels aspectes que estan estudiant és "la millora del cobrament" de les multes posades en virtut de l'ordenança de civisme, i ha assegurat textualment que ja apliquen les sancions més altes.

CIUTAT VELLA

El també regidor del districte de Ciutat Vella ha considerat que aquest districte és "un contenidor de la problemàtica social del conjunt del país", per la qual cosa ha dit que s'estan reunint amb veïns i comerciants per veure com millorar els barris que comprèn.

Ha detallat que estan pensant en una intervenció "de caràcter capil·lar, molt al detall, amb molt diàleg i participació ciutadana, amb molta atenció a la rehabilitació d'habitatges, a frenar els monocultius comercials, a la lluita contra la droga i les ocupacions delinqüencials lligades al narcotràfic".