Batlle, sobre les queixes dels veïns del Raval per la neteja: Es tracta "aquest tema cada dia"

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde i regidor del districte de Ciutat Vella de Barcelona, Albert Batlle, ha rebutjat que l'Ajuntament creï una taula específica per abordar les queixes dels veïns del Raval sobre la gestió de residus i neteja del barri: "Hi ha un tractament d'aquest tema cada dia".

Ho ha dit en unes declaracions davant la premsa al consistori, en les quals ha afegit que la neteja a Barcelona ha deixat de ser una de les principals preocupacions per a la ciutadania, i ha apuntat que s'ha exercit pressió sobre els contractes de neteja i el control dels serveis d'inspecció: "Això està donant resultats".

No obstant això, ha reconegut que hi pot haver espais on puntualment hi hagi problemàtiques, però ha recordat que una part de la responsabilitat correspon a l'Ajuntament i una altra a la ciutadania: "No és més net qui més neteja sinó qui menys embruta", ha conclòs Batlle.