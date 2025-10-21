Batlle, sobre el desallotjament del parc Joan Miró: "Hi havia una ocupació invasiva"

El CUESB atén una vintena d'afectats i personalitza dos casos més
BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha afirmat aquest dimarts arran del desallotjament de l'assentament situat al parc Joan Miró que "hi havia una ocupació invasiva de l'espai públic que degradava la vida de les persones del seu entorn".
En declaracions als mitjans al costat de la directora del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), Maribel del Moral, Batlle ha explicat que la intervenció s'ha fet per "garantir el bon funcionament de la biblioteca i recuperar la normalitat d'usos" del parc.
Ha dit que hi havia unes 60 persones pernoctant-hi i ha reconegut que és un problema social que han d'afrontar totes les administracions.
"Fem un seguiment des del punt de vista social i s'ofereixen recursos assistencials, però això no pot anar en detriment de l'espai públic perquè també acaba sent negatiu per a les persones vulnerables que acaben malvivint als assentaments", ha afegit.
CUESB
Per la seva banda, Del Moral ha confirmat que no hi havia menors a l'assentament i ha detallat que han fet una atenció grupal a una vintena d'afectats per explicar-los quines alternatives tenen i en dos casos més s'ha personalitzat l'atenció als serveis de sensellarisme i immigració.
"En els dos casos personalitzats són els referents de les seves àrees concretes els qui faran la valoració respectiva de cada cas i els proposaran una solució. Els altres s'hauran d'atendre cas a cas per decidir-ho", ha sostingut.