Batlle defensa el dispositiu de Barcelona pel Papa: "Vam recuperar l'orgull de ciutat"

Afirma que el tiroteig al carrer Balmes no va afectar la jornada
BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -
El tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i responsable de Seguretat, Albert Batlle, ha defensat el dispositiu municipal i el bon funcionament en el seu conjunt per la visita del papa Lleó XIV a la capital catalana: "Vam recuperar l'orgull de ciutat, que era el que volíem".
Així s'ha expressat aquest dijous en una roda de premsa acompanyat del coordinador del dispositiu, Xavier Paton, en el qual ha concretat que va comptar amb 1.900 agents de la Guàrdia Urbana, 230 membres del personal de neteja, 60 persones col·locant tanques, 60 agents cívics i 100 equips transversals.
"Estem satisfets pel bon desenvolupament de tot i signifiquem el fet central de la visita del Papa amb un espectacle extraordinari que ha tingut el paral·lelisme amb la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics del 92. Són jornades que permeten recuperar l'orgull de ciutat que de tant en tant va bé tenir aquesta dosi d'autoestima", ha afirmat.
Ha afegit que unes 180.000 persones han seguit la visita del pontífex en els seus actes a la ciutat, de les quals destaca que unes 120.000 es van apropar a seguir el recorregut del papamòbil al carrer Rosselló i al voltant de l'avinguda Gaudí, abans d'arribar a la Sagrada Família.
I sobre les pantalles gegants que es van instal·lar a la plaça de les Glòries i Arc de Triomf, ha apuntat que han servit de suport a la gent que no podia accedir als punts principals i que "és difícil de quantificar", malgrat xifrar en unes 300 els moments més importants.
TIROTEIG
Quant al tiroteig que es va produir dimecres al matí al carrer Balmes i que va acabar amb un home mort, Batlle ha sostingut que de seguida es va descartar que tingués qualsevol relació amb la visita de Robert Prevost i que "la vida de ciutat va continuar funcionant malgrat el fet lamentable".
"M'afegeixo al que ja va dir l'alcalde sobre la necessitat de revisar els càstigs en tinença d'armes i tràfic de drogues. Ahir mateix hi va haver converses amb el ministre d'Interior i el de Justícia sobre com reforçar la policia en aquest tipus d'actes i sobre la legislació", ha exposat.