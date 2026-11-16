Batlle defensa el desallotjament de l'acampada de la plaça Catalunya de Barcelona: "Urgia ja"

LORENA SOPENA / Europa Press
BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -
El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha defensat el desallotjament de l'acampada de plaça Catalunya en un operatiu dut a terme entre la nit del diumenge i la matinada del dilluns, que ha comptat amb 465 agents urbans, mossos i bombers i ha suposat el desallotjament de 295 persones i 150 tendes: "Urgia ja".
En declaracions a la premsa des del consistori aquest dilluns, Batlle ha expressat que la situació s'havia de reconduir i que era de "pura lògica" la recuperació de l'espai, fet que ha explicat que era l'objectiu del desallotjament i que ha celebrat com s'ha desenvolupat.
En l'operatiu també han participat 27 equips de neteja amb 55 operaris (que han tret 45 quilos de deixalles) i 6 treballadors del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb), que han atès a 3 persones que han demanat assistència social, i ha apuntat que els Bombers de Barcelona s'han encarregat de fer la desconnexió dels punts elèctrics.
Batlle ha sostingut que el desallotjament permetrà recuperar la "planificació prevista" a l'espai i ha negat que hi hagués una negociació amb representants dels acampats per al seu desallotjament, solament "algun contacte".
Preguntat per si li consta que els desallotjats han traslladat el campament a la platja de l'Espigó del Gas de la Barceloneta, Batlle ha expressat que s'està fent el seguiment.