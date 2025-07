Batlle afirma que les futures càmeres de vigilància de Barcelona no tindran identificació facial

Reitera que no recuperarà la proposta de les pistoles Taser per a la Guàrdia Urbana

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha assegurat aquest dimecres que el govern municipal no es planteja "en aquest moment" que les futures 500 càmeres de videovigilància que preveuen instal·lar a la ciutat tinguin identificació facial.

Així ho ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press, en què ha afirmat que a Catalunya hi ha un sistema de videovigilància "molt garantista" amb els drets de la ciutadania i que la seva voluntat és tenir instal·lades les màximes càmeres abans que acabi el mandat de l'equip de govern el 2027.

Ha explicat que amb cada càmera se n'ha d'autoritzar l'ús i fer un expedient i que cada any s'ha de renovar l'autorització prèvia: "El cert és que cada persona necessita tenir més vida de vigilància de la que té", ha dit.

Preguntat per si recuperarà la proposta de les pistoles Taser per a la Guàrdia Urbana després que es tombés en el ple del consistori, ho ha negat: "No podem estar obrint i tancant contínuament debats".

Ha qualificat d'"inacceptables" i falses les paraules de la secretària general de Podem, Ione Belarra, en què va dir que els Mossos d'Esquadra farien batudes racistes amb el traspàs de les competències d'immigració a la Generalitat.