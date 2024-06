Batlle afirma que "hi havia un bon desplegament policial" malgrat la mort de l'home a la Barceloneta

BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha assegurat que "hi havia un bon desplegament policial" a la capital catalana durant la celebració de la revetlla de Sant Joan malgrat la mort d'un home al barri de la Barceloneta.

En una entrevista d'aquest dimarts a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha lamentat el succés i ha afirmat que l'Ajuntament assumeix totes les responsabilitats que li toca: "És una obligació nostra donar la cara sempre, en qualsevol circumstància, tant si les coses han anat bé com si han anat malament".

Així mateix, ha reivindicat que quan hi ha un resultat no desitjat en qualsevol intervenció a l'espai públic cal analitzar què ha passat, i dilluns hi havia un bon desplegament policial i del "conjunt de serveis municipals".

"El dispositiu era un dispositiu que estava dimensionat, compartit amb el cos de Mossos d'Esquadra. Per tant, aquí hi havia totes les prevencions hagudes i per haver", ha remarcat Batlle.

També ha demanat responsabilitat al grup municipal de Junts, que dilluns va criticar la situació d'inseguretat que viu Barcelona i va demanar la dimissió de Batlle: "Hem de fer política de seguretat. El que no hem de fer és política amb la seguretat".