Batlle admet que el pacte de govern a Barcelona "s'ha complicat molt" pel 12M

BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha admès que un possible pacte de govern per ampliar l'executiu de Jaume Collboni, que governa en minoria amb 10 regidors, "s'ha complicat molt" per l'anticipació de les eleccions catalanes.

Ho ha dit en una entrevista de Ràdio 4 i La 2 aquest dimarts, recollida per Europa Press, en la qual ha afirmat que l'anticipació de les eleccions catalanes del 12 maig ha fet que canviï l'escenari i ha recordat que hi va haver "un primer acord" amb ERC per al pressupost.

"Ara estem a les portes d'uns debats d'investidura", ha apuntat, i ha defensat que el govern està consolidat i amb voluntat d'ampliar-lo i de tenir majories alternatives per afrontar els problemes de la ciutat.

MÉS PATRULLES A SANTS I SANT MARTÍ

D'altra banda, Batlle ha anunciat que han creat unitats nocturnes especials de patrullatge als districtes de Sants-Montjuïc i de Sant Martí, que s'activaran dissabte, i que s'afegeixen a les de Ciutat Vella i l'Eixample.

Respecte a la dotació de pistoles Taser per a la Guàrdia Urbana, ha explicat que s'incorporaran quan s'hagin establert els protocols i hagin fet una evolució de la història de l'ús d'aquest instrument, i ha avisat que té un "caràcter d'excepcionalitat absoluta".

REGULACIÓ DELS CREUERS

Batlle ha negat que rebutgessin la regulació dels creuers quan ho va proposar l'exalcaldessa, Ada Colau, i ha apostat per abordar-ho amb el Port de Barcelona, amb els qui ja han encetat converses en aquest sentit en constatar un repunt de creueristes.

D'altra banda, també ha negat que vulguin flexibilitzar les restriccions per obrir més hotels al districte de Ciutat Vella: "No està damunt la taula aquest tema", i ha assenyalat que Barcelona té una oferta hotelera força completa i que el que no permetran a Ciutat Vella seran pisos turístics.