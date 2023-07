Batet flama al PSC a "arrasar" a Catalunya perquè Sánchez segueixi sent president

Illa acusa Feijóo de falta de credibilitat i claredat amb Vox



BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

La número 1 del PSC al Congrés per Barcelona, Meritxell Batet, ha cridat els socialistes a "arrasar" a Catalunya a les eleccions generals del 23 de juliol perquè el president del Govern i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, segueixi al capdavant de l'Executiu.

Així s'ha expressat aquest dimarts la presidenta del Congrés dels Diputats en un acte a Rubí (Barcelona) al costat del líder del PSC, Salvador Illa; l'alcaldessa de la ciutat, Ana María Martínez, i la número 15 per Barcelona, Alba Soldevilla.

Batet ha defensat que Sánchez va apostar pel diàleg a Catalunya "fins i tot pensant que podia penalitzar-ho en altres llocs", alguna cosa que creu que s'ha traduït en una millor convivència entre catalans i amb la resta dels espanyols.

Després del cara a cara d'aquest dilluns, ha sostingut que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va demostrar que el PP "és incapaç de representar" a les dones per no comprometre's fermament contra la violència masclista, en les seves paraules, després dels seus pactes amb Vox.

"El que vam veure al debat va ser el pitjor del PP", ha dit.

SALVADOR ILLA

Per la seva banda, Illa ha assegurat que Sánchez ha assumit riscos per millorar la convivència a Catalunya, alguna cosa que creu es veuria amenaçat per un Govern del PP: "No volem que ens ho llevin, ni que vengen a destorbar-ho amb confrontació i discursos que hem deixat enrere".

També ha assegurat que, en el cara a cara, Feijóo va demostrar ser "ostatge" de Vox encara que volgués amagar-ho, segons ell, i que ara els espanyols saben que els populars no van a posar-li línies vermelles al partit de Santiago Abascal.

"Tingues una mica de credibilitat", li ha etzibat, i li ha retret que proposés a Sánchez signar un compromís perquè governi la força més votada quan el PP ha tancat pactes alternatius en territoris on va guanyar el PSOE, com Extremadura o Canàries.

Illa s'ha mostrat convençut que els resultats del 23J a Catalunya determinaran qui és el proper president del Govern: "Qui decidirà aquestes eleccions, qui inclinarà la balança i farà president a Pedro Sánchez o Feijóo, són els catalans".

ANA MARÍA MARTÍNEZ I ALBA SOLDEVILLA

L'alcaldessa Ana María Martínez ha recordat que la primera mesura que va engegar el Govern de coalició va ser "eliminar el copagament farmacèutic", i ha demanat protegir amb el vot les mesures i polítiques impulsades per l'Executiu aquests últims cinc anys.

Al seu parer, el cara a cara d'aquest dilluns va demostrar que tots els avanços en drets poden perdre's després del 23J: "La dreta frivolitza i menteix, sense escrúpols. Nega els avanços, i negar-los és de necis. I mentir és faltar-nos a tots i totes al respecte".

"Per les dones, la cultura, els joves, la convivència, per la llibertat. Rubí és color. Amb més de cent nacionalitats que convivim en cohesió social natural. Vindran a dir-nos ara que això s'ha d'acabar?", s'ha preguntat l'alcaldessa.

La candidata Alba Soldevilla ha cridat a repetir el 23 de juliol els bons resultats que els socialistes van obtenir en les municipals de maig a l'àrea metropolitana: "El cinturó vermell de Barcelona ha tornat".