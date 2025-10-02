El barri de Canyelles de Barcelona tindrà una nova zona d'aparcament regulat amb 905 places

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El barri de Canyelles de Barcelona, situat al districte de Nou Barris, tindrà una nova zona d'aparcament regulat amb 905 places entre la plaça Karl Marx, la ronda Guineueta Vella, la via Favència i el carrer Artesania, que començarà a funcionar al novembre.
Segons indica l'Ajuntament en un comunicat, l'ampliació vol regular la demanda d'aparcament a la via pública per garantir una mobilitat sostenible, ordenant l'espai del barri perquè sigui més accessible i respectuós amb el medi ambient.
Tots els residents d'aquesta ampliació que siguin titulars d'un vehicle registrat al seu domicili podran aparcar a les places de la nova Zona 35, degudament senyalitzades, amb la corresponent Tarifa de Resident segons l'etiqueta ambiental del seu vehicle.