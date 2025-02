El barri barceloní de Sarrià estrena biblioteca aquest dissabte després de més de 30 anys reivindicant-la

L'equipament porta el nom del poeta, periodista i assagista J. V. Foix

BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

El barri barceloní de Sarrià estrenarà aquest dissabte la biblioteca J. V. Foix després de més de 30 anys de reivindicacions veïnals, amb un acte d'inauguració a les 12.00 al qual assistirà la tinent d'alcalde Maria Eugènia Gay; la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, i la directora de la nova biblioteca, Olga Cebollada.

L'equipament nou serà l'epicentre d'una festa ciutadana tant en l'exterior com a l'interior de l'edifici des de les 10 del matí, amb contacontes, actuacions de dansa i circ, lectures teatralitzades, ball de gegants i espectacles per a tota la família, amb la col·laboració de les entitats del barri.

Aquesta biblioteca, que estarà especialitzat en cultura digital, rep el nom del poeta, periodista i assagista J. V. Foix (Barcelona, 1893-1987), considerat un dels grans mestres de l'avantguarda literària.

En el marc de la jornada inaugural, i en col·laboració amb la Fundació J. V. Foix, s'homenatjarà el poeta i periodista barceloní, amb la participació dels escriptors Vicenç Altaió, Victor Suñol i Gabriel Ventura; el pallasso Tortell Poltrona; els artistes Frederic Amat, Laia Estruch, Rosa Tharrats i Cesc Gelabert, i el periodista Toni Caplés.

"OPORTUNITAT PERFECTA"

L'Associació Veïnal de Sarrià és una de les entitats que celebra la culminació de la biblioteca, i ha destacat que els ofereix una "oportunitat perfecta" en comptar amb un auditori per fer exposicions i presentacions, així com espais per acollir clubs de lectura.

En unes declaracions a Europa Press, la vicepresidenta de l'entitat, Eulàlia Serra, ha explicat que l'associació vol fer servir els espais que ofereix la biblioteca per dur a terme diferents activitats: "Fins ara no teníem cap biblioteca al barri", ha afirmat.

A més, ha destacat que la biblioteca compta amb espais de lectura i estudi, una zona gaming i una sala d'enregistrament i edició audiovisual, cosa que creu que serà molt útil per als "més joves del barri".

J. V. FOIX

El nom de la biblioteca el van triar els veïns mateixos el juny del 2024 a través d'un procés participatiu telemàtic: 781 persones van votar per J. V. Foix; 426 per la pedagoga i traductora Carme Serrallonga; 167 per la dibuixant i humorista gràfica Núria Pompeia, i 67 pel periodista Emili Teixidor.

"Era la persona indicada", ha apuntat Marquès, que ha recordat que el periodista català estava molt arrelat al barri. De fet, Marquès destaca el caràcter identitari dels veïns del barri, que antigament va ser un municipi independent de Barcelona, fins que es va annexar a la ciutat el 1921.

RESPON A LA INQUIETUD VEÏNAL

Fonts municipals han explicat a Europa Press que, amb la inauguració d'aquesta biblioteca, el consistori ha donat resposta a la "inquietud veïnal".

Les mateixes fonts han afegit que la voluntat de l'Ajuntament i del districte era que aquest equipament estigués en un espai cèntric del barri, com és la plaça de Sarrià, per donar la "màxima cobertura" a tots els veïns.

També han destacat que es tracta d'un equipament tecnològic innovador, situat en un edifici "modern i funcional", que combinarà els serveis tradicionals d'una biblioteca i, al seu torn, estarà especialitzat en expressions culturals, amb la idea que sigui un espai atractiu per als més joves.