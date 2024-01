El barri barceloní de Sant Antoni recordarà la quiosquera de llaminadures Milagros Carballo

BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

El barri barceloní de Sant Antoni recordarà amb un acte la històrica quiosquera de llaminadures Milagros Carballo, morta a mitjans de gener als 90 anys i després de més de 60 al seu quiosc del carrer Villarroel a la cantonada amb la Ronda de Sant Antoni.

També s'ultimen els tràmits per treure el quiosc en desús, que l'Ajuntament de Barcelona considera en estat precari, i també recorda que és criteri municipal no concedir noves llicències de venda no sedentària d'aquest tipus al carrer "donada la saturació a l'espai públic", informa en un comunicat.

Carballo havia estat des del 1962 al quiosc, on venia llaminadures i gelats i era punt de trobada de veïns de Sant Antoni i el Raval.