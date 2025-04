Baró (ERC Barcelona) advoca per acabar la "confrontació gratuïta" i preparar les municipals del 2027

BARCELONA 25 abr. (EUROPA PRESS) -

L'actual presidenta de la Federació de Barcelona d'ERC i candidata a la reelecció, Eva Baró, ha apostat per acabar amb "les baralles i la confrontació gratuïta" i preparar les eleccions municipals del 2027, demanant, en paraules seves, que tot aquell que vulgui treballar per Barcelona, parli i se centri en ella.

"Lamentablement, aquestes eleccions de vegades semblen el tercer 'round' del congrés nacional. I això ens diferencia molt de l'altra candidatura: ens agrada parlar del model de ciutat, de com enfortir el partit i de com ser influents. Estem cansats que l'altra candidatura insisteixi permanentment en alguna cosa que ja ha acabat i amb el que hem estat 10 mesos", ha dit en una entrevista d'aquest divendres a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press.

Ho ha expressat en preguntar-li sobre si el cas dels cartells contra els germans Maragall s'havia superat, al que ha afirmat que "segur que ha impactat" en la campanya i ha afegit que si hi ha quelcom que ha costat molt en aquesta és poder parlar de Barcelona i mantenir-se, a judici seu, aïllats de tot el soroll relacionat.

Qüestionada per si és el moment de celebrar una consulta sobre una possible entrada de la formació al govern municipal, ha criticat que l'altra candidatura --'Dignitat Republicana', encapçalada per Creu Camacho-- asseguri que farà la consulta sí o sí: "Denota certa inexperiència".

"Cal preguntar-se si estem en el mateix moment, si la gent té tota la informació, preguntar al grup municipal, valorar si la parella de ball està en aquest punt... No estic segura que l'altra candidatura hagi fet aquestes reflexions, que són imprescindibles", ha manifestat.