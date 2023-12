El Barnasants programa més de 100 concerts i commemora els 50 anys de la Revolució dels Clavells

Obriran Les Kol·lontai una edició amb Ismael Serrano, Luar Na Lubre, Marc Parrot i Cesk Freixas



BARCELONA, 28 des. (EUROPA PRESS) -

El festival de cançó d'autor Barnasants 2024, que se celebra del 26 de gener al 19 de maig, programarà més de 100 concerts, commemorarà els 50 anys de la Revolució dels Clavells amb un recital col·lectiu, homenatjarà els 100 anys de la mort del poeta Joan Salvat-Papasseit amb una actuació a càrrec de Tomàs de los Santos i Elsa Tronchoni, i tindrà el Perú com a país convidat.

En roda de premsa, el director de Barnasants, Pere Camps, i la directora adjunta, Laura de Agorreta, han explicat la programació del festival que han definit com un any de propostes de "gran qualitat" que es podran veure en diferents espais de Barcelona, així com tindrà concerts a L'Hospitalet de Llobregat, Viladecans, Vilafranca del Penedès, Sant Feliu de Llobregat, Gelida, Olesa de Montserrat, Mataró (Barcelona) i Tàrrega (Lleida).

El Barnasants 2024 s'inaugurarà el 26 de gener en el Teatre Joventut de L'Hospitalet amb Les Kol·lontai, format per Sílvia Comes, Meritxell Gené i Ivette Nadal, que ja van oferir un recital en l'edició de 2017.

Amb motiu del 50 aniversari de la Revolució dels Clavells, el 13 d'abril es programarà en el Teatre Joventut el recital col·lectiu 'El poble és qui mana' amb la direcció artística de la cantant Núria Piferrer 'Névoa'.

Camps ha assegurat que aquest concert per commemorar la revolució portuguesa és pertinent davant la "ona reaccionària que envaeix Europa, fruit de la poca memòria democràtica", i ha dit que recuperaran cançons d'aquest període i en homenatge a aquesta efemèride.

Tomàs de los Santos i Elsa Tronchoni homenatjaran Papasseit amb 'La rosa als llavis. Centenari de Joan Salvat-Papasseit', que es podrà veure en diversos recintes catalans en col·laboració amb la Xarxa de Teatres Ateneus de Catalunya.

CONCERT ACCESSIBLE EN LLENGUA DE SIGNES

Una de les novetats d'aquesta edició és que el concert pel 8M serà el "primer concert" del festival accessible en llengua de signes de la mà de l'associació Encantades i anirà a càrrec de la cantant Paula Domínguez i de les intèrprets de llengua de signes catalana Eva García Codorniu i Anna Griera.

El festival tindrà el Perú com a país convidat i comptarà amb artistes com Javier Lazo, Amaru Angoitia, Gadaffi Núñez, Myriam Quiñones, Luz Maria Carriquiry, Omar Camino, Juliette Robles, Gabriel Tito Iglesias i Chabuca Negra.

El Barnasants tindrà a la seva programació amb concerts de Tomeu Penya, Lichis, Clara Peya, Cesk Freixas, Borja Penalba, Luar Na Lubre, Gabriel Sopeña, Marc Parrot en els seus 30 anys de carrera, Pau Alabajos en un concert al voltant del poeta Vicent Andrés Estellés, Renaldo & Clara, Eduard Iniesta, Javier Álvarez, Cris Juanico, Kostas Triadafillidis, l'actriu Silvia Marsó i Joan Isaac al costat de Carme Sansa, entre molts d'altres.

El festival realitzarà un triple concert de clausura amb Gemma Humet i Toti Soler a Llum de Gas el 17 de maig, Paco Ibáñez i Claudia Martí a L'Auditori el 18 de maig i Ismael Serrano a l'Atrium Viladecans (Barcelona) el 19 de maig.