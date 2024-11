Barcelona vol endurir les multes per beure alcohol, orinar i masturbar-se al carrer

La proposta de modificació de la Llei de Convivència ja s'ha lliurat als grups municipals

BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona planteja endurir les multes per consum d'alcohol, per orinar i per masturbar-se en la via pública, en el marc d'una proposta de modificació de la Llei de Convivència, que el govern municipal ha lliurat als grups polítics del consistori aquest divendres.

El document, que encara és un esborrany, contempla agreujants per beure alcohol en presència de menors, ja que creu que és una manera d'incitar al consum, segons ha explicat la Comissionada de Convivència de l'Ajuntament, Montserrat Surroca, en declaracions als mitjans aquest mateix divendres en el consistori.

A més, la proposta també planteja prohibir l'organització, venda i realització d'itineraris organitzats pels locals d'oci que tinguin la finalitat de consumir begudes alcohòliques de forma continuada, coneguts també com a rutes etíliques.

Segons el document, el consum d'alcohol en llocs amb presència de menors es consideraria una infracció greu, sancionada amb una multa que oscil·laria entre 750 i 1.500 euros, i en el cas de les rutes etíliques seria molt greu, amb multes que podrien arribar als 3.000 euros.

PROPOSTES DE LA CIUTADANIA

Aquest avantprojecte ja ha superat la fase de participació ciutadana, on s'han recollit propostes de diverses entitats i associacions, i ara s'ha lliurat als grups municipals de l'Ajuntament, que també podran suggerir les modificacions pertinents, segons ha explicat Surroca.

Respecte al calendari, la comissionada ha dit que, una vegada revisat, el document es traslladarà de nou a òrgans participatius com el Consell de Ciutat i el Síndic de Barcelona, perquè en el primer trimestre del 2025 pugui passar a aprovació inicial en la Comissió de Govern, amb l'objectiu que a l'estiu finalment entri en vigor.

NECESSITATS FISIOLÒGIQUES

També es preveu endurir les sancions econòmiques per realitzar necessitats fisiològiques en l'espai públic, i suggereix incloure un agreujant quan aquestes es produeixin en carrers de quatre metres o menys d'ample o en els voltants d'establiments de concurrència pública, com a locals musicals i de restauració.

Aquest punt atén a la detecció que ha fet l'Ajuntament a les zones d'oci nocturn a través dels mediadors que es despleguen en aquests llocs.

Segons l'executiu, s'ha localitzat "més afluència de gent que surt de les discoteques per fer les seves necessitats en la via pública".

"PREOCUPACIÓ" PELS GRAFITIS

Una de les preocupacions de l'Ajuntament, segons Surroca, té relació amb les pintades o grafitis en la via pública, ja que el govern municipal ha detectat col·lectius que promouen aquest tipus d'activitats a la ciutat.

Per aquest motiu, l'esborrany incorpora la prohibició d'impulsar o col·laborar en la realització d'aquesta conducta, així com la programació d'activitats que incloguin pintades en espai públic.

A més, la reparació del dany produït ja no es podrà substituir amb mesures alternatives, tal com es pot fer actualment.

ACTES CONTRA LA LLIBERTAT SEXUAL

L'Ajuntament també vol incorporar sancions econòmiques pels actes que atemptin contra la llibertat i la indemnitat sexual, com per exemple l'exhibicionisme o masturbacions en l'espai públic, així com expressions verbals que resultin humiliants o tocaments, també inclosos els simuladament accidentals, segons el document.

Aquesta proposta pretén acompanyar de forma paral·lela a les sancions penals, que ja estan contemplades a la ciutat, i segons la gravetat de la infracció la xifra podria ascendir fins als 3.000 euros.