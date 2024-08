Barcelona veu "possible" un acord entre les 'colles' de Gràcia abans de l'inici de la Festa Major

BARCELONA, 14 ago. (EUROPA PRESS) -

La primera tinent d'alcalde i regidora del districte de Gràcia de Barcelona, Laia Bonet, creu que "encara és possible un acord" entre la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia i la Colla Vella de Gràcia que permeti organitzar 'correfocs', de moment suspesos per l'Ajuntament.

En roda de premsa aquest dimecres, Bonet ha explicat que li consta que s'estan produint contactes entre les 'colles', per la qual cosa el Consistori espera que hi hagi un acord abans que comencin les festes, que donaran el tret de sortida amb el pregó a les 19 hores.

"No estem a la foto final d'aquestes converses", ha recalcat Bonet, que ha assegurat que, si finalment hi ha un acord, el Districte atorgarà els permisos per realitzar activitats amb foc, que va suspendre davant les discrepàncies entre les 'colles' al·legant que no es donaven les circumstàncies indispensables per dur a terme aquestes activitats.

En cas que es mantingui la suspensió, no ha concretat quines són les activitats que no es realitzaran, ja que ha insistit que la situació no és definitiva perquè segueixen les converses.

Amb tot, ha recalcat que l'Ajuntament està "abordant la manca d'acord entre les 'colles' posant l'acompanyament i el consens polític", i ha dit que el possible acord al que arribin també l'hi farà seu el Consistori.