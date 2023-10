Barcelona veu en la cimera de ministres de la UpM el "primer pas" per a la pau al Pròxim Orient

Collboni demana un alto el foc "humanitari" i obrir corredors d'ajuda a Gaza



BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que la cimera de ministres d'Afers Exteriors dels països de la Unió pel Mediterrani (UpM) que se celebrarà a la ciutat el 27 de novembre pot ser "un primer pas" per a un acord de pau al Pròxim Orient.

Ho ha dit aquest divendres en una declaració institucional al Saló de Cent de l'Ajuntament abans del ple d'aquest divendres, en la qual ha reiterat l'oferiment del president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, d'oferir la capital catalana com a seu de la cimera per "posar fi al patiment de la població civil".

La celebració de la cimera de la UpM se celebrarà en el marc de la presidència Espanyola del Consell de la Unió Europea (UE).

Collboni també ha fet una petició d'alto el foc "humanitari" que permeti l'apetura de corredors per a l'ajuda davant l'emergència que viu la població de Gaza.

En aquest sentit, ha recordat que el consistori ja ha enviat una ajuda de 300.000 euros per fer front a les necessitats bàsiques de la població i dels refugiats palestins que hi ha a la Franja de Gaza.

SOLUCIONS SENSE VIOLÈNCIA

Així i tot, ha considerat que "ara toca anar més enllà" i acostar posicions, cultivar l'empatia i buscar solucions sense violència --ha dit--, per la qual cosa vol que Barcelona sigui l'escenari on fer-ho possible.

"És hora d'implicar-nos amb tot el nostre capital polític, social i humà per aturar l'escalada de violència i evitar que el conflicte s'estengui a altres zones amb conseqüències imprevisibles", ha conclòs.