Barcelona vetllarà per ser més accessible i inclusiva per a les persones amb discapacitat

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat vetllar per una ciutat més accessible i inclusiva per a les persones amb discapacitat, proposició plantejada per Junts que ha comptat amb el suport de tots els grups excepte Vox, que s'ha abstingut.

La portaveu de Junts, Neus Munté, ha dit que és una ciutat força accessible però té "reptes pendents", com la falta d'accessibilitat de les ambulàncies per als acompanyants en cadira de rodes i la manca de taxis adaptats de nit per als desplaçaments d'emergència.

També ha reclamat tornar a convocar la línia d'ajuts La Meva Llar per facilitar l'accés a un habitatge a les persones amb discapacitat, a més d'informar sobre la nova llei de dependència i la llei de discapacitat aprovada al Consell de Ministres al febrer.

MARTA VILLANUEVA

La regidora de Salut, Marta Villanueva, ha afirmat que el govern municipal treballa per tornar a engegar una línia d'ajuts en habitatge per a les persones amb discapacitat, i ha reivindicat que les millores en accessibilitat són útils per a tothom: "Tothom, en un moment o un altre, les utilitzem perquè tenim una necessitat".

Respecte al servei de taxi adaptat en horari nocturn, ha explicat que, dels 332.000 serveis de l'any passat, el 0,28% van ser des de les 23.00 hores i un 0,09% des de la mitjanit, i intentaran veure si el consistori disposa de "capacitat tècnica" per incorporar-lo.