Barcelona valorarà rebatejar les parades de metro, bus i tramvia de Glòries com Glòries Catalanes

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona valorarà rebatejar les parades de metro, autobús i tramvia de Glòries com Glòries Catalanes, en concordança amb el nom original de la plaça, retallat durant la dictadura franquista i que va ser restituït el 1980.
Així ho ha constatat la primera tinent d'alcalde i presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet, que ha donat suport a la proposta d'ERC, formulada a través d'un prec al govern municipal en el ple d'aquest divendres.
Bonet ha afirmat que faran els "passos necessaris" perquè l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) valori el canvi de nom, i també ha anunciat que el consistori ha iniciat el procés de recuperació del conjunt escultòric dissenyat per Andreu Arriola, retirat durant la reforma de la plaça i que actualment es troba al magatzem municipal de Can Tunis.