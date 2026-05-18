Barcelona valora positivament l'acord del Govern amb ERC per a la majoria catalana en el CZFB

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
El quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, ha valorat positivament el presumible acord entre el Govern i ERC perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), ara controlat per l'Estat, en el marc de l'aprovació dels pressupostos catalans.
En unes declaracions als mitjans aquest dilluns, el també responsable d'Economia ha afirmat que l'acord és positiu perquè l'Ajuntament continua tenint una posició "decisiva" dins el consorci i perquè totes les administracions treballen de manera molt coordinada en l'àmbit de l'atracció d'inversions.
"Aquest acord ens permet que hi hagi molta més coordinació i la possibilitat d'aportar inversions que considerem que són importants", ha reiterat.