Barcelona urgirà a la Generalitat i al Govern a tenir una regulació de lloguers temporals

PSC, BComú i ERC voten a favor, Junts, PP i Vox en contra

BARCELONA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat urgir a la Generalitat i al Govern a tenir una regulació de lloguers de temporada i habitacions, així com crear una pròpia a la capital catalana, arran d'una proposició presentada a la Comissió d'Habitatge per ERC, que ha tingut el suport del PSC i BComú, i el 'no' de Junts, PP i Vox.

Des de la formació republicana, la regidora Eva Baró ha lamentat que l'habitatge sigui el producte especulatiu per excel·lència, i ha afegit que el 70% dels lloguers que s'ofereixen en el districte de l'Eixample ja són de temporada: "Tela amb aquestes xifres".

A més, ha criticat als socialistes i a Junts per no haver recolzat el decret 6/2024 impulsat pel llavors Govern de Pere Aragonès, ja que de no ser així l'ús residencial de l'habitatge s'hauria blindat, segons ella: "Van perdre una oportunitat per demostrar-ho".

Baró ha demanat que el govern municipal reaccioni i exigeixi a altres administracions regular aquest tipus d'habitatge, que segons ella redueix l'oferta i dispara els preus que són inassumibles per als barcelonins.

RESPOSTA DEL GOVERN

La tinent d'alcalde d'Habitatge, Laia Bonet, ha reconegut que existeix un frau i que s'ha d'acabar amb ell, ja que segons ella un 40% de l'oferta actual a la ciutat és de temporada, i aquesta xifra no quadra amb la demanda, que és majoritàriament per a un ús residencial.

D'altra banda, ha reconegut que el plantejament que van realitzar els republicans fa anys era una bona proposta, però no era el moment adequat, segons ella: "Estic convençuda que ara entre tots podrem trobar una solució al més aviat possible".

GRUPS

Des de Junts, el regidor Damià Calvet ha dit que és necessari impulsar una llei de lloguer de temporada des de la Generalitat, sempre que sigui "clara i equilibrada" perquè aquests pisos compleixin la seva funció sense perjudicar al parc d'habitatge.

D'altra banda, Lucía Martín (BComú) ha exigit la regulació dels lloguers temporals, i ha afegit que l'Ajuntament té competències per fer-ho mentre no es faci des del Congrés.

El portaveu del PP, Juan Milián, ha lamentat que els republicans tornin a optar per l'intervencionisme, i ha defensat aquesta modalitat d'habitatge per a estudiants i treballadors temporals.

Finalment, Liberto Senderos (Vox) ha considerat que no han donat cap problema perquè ja estan regulats, segons ell, i ha dit que el fet que hagin augmentat es deu a les "'esquerroses' ocurrències" de la Llei d'Habitatge.