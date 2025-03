Barcelona urgeix a plantar cara a la "onada reaccionària" i lluitar contra la bretxa salarial

Collboni penja una pancarta a la façana de l'Ajuntament: 'Trenquem la precarietat'

BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha llegit aquest divendres el manifest de l'Ajuntament amb motiu de la celebració aquest dissabte del Dia Internacional de les Dones, en el qual s'ha urgit a plantar cara a l'"onada reaccionària", en un moment en el qual --textualment-- l'extrema dreta qüestiona les desigualtats i els avenços aconseguits en matèria d'igualtat de gènere, i a lluitar contra la bretxa salarial.

En l'acte de lectura del manifest, que s'ha celebrat en el Saló de Cent de l'Ajuntament després de desplegar una pancarta al balcó del consistori amb el lema 'Trenquem la precarietat', Collboni ha estat acompanyat de la tinent d'alcalde Maria Eugènia Gay i de la regidora Raquel Gil (PSC), i també han acudit representants de Junts, BComú, ERC i PP, però no de Vox.

"REALITAT PREOCUPANT"

El manifest ha posat el focus sobre la "realitat preocupant" que mostren les xifres a Barcelona, ja que el 24,2% de les dones assalariades cobren sous mensuals de 1.000 euros o menys, en comparació del 21,9% dels homes; a més, respecte a la bretxa salarial constata que continua sent una realitat i ja assoleix el 16%.

Respecte a la pobresa, si es tenen en compte els ingressos individuals, el 40,4% de les dones, enfront del 29,4% dels homes, podrien trobar-se davant del risc de caure en aquesta situació.

Així, el consistori ha exigit una "resposta urgent i estructural" amb mesures que apostin per la perspectiva de gènere i l'accés als drets, especialment per a col·lectius vulnerables com són les dones migrants, les joves i les monoparentals.

"CERCLE VICIÓS"

Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha expressat que es tracta d'un "cercle viciós" que és difícil sortir si no es trenca amb reivindicació, mesures legislatives i inversions econòmiques.

Per això, ha expressat el seu "ferm compromís" per garantir el lideratge femení en l'ocupació, com per exemple amb el Programa 'Lidera', així com l'Estratègia Contra la Feminització de la Pobresa, que l'Ajuntament ha impulsat per lluitar contra la desigualtat.

Finalment, ha mostrat la seva disposició de treballar amb el teixit associatiu de la ciutat i amb tot el moviment feminista: "Estem amb elles, som part d'elles i seguirem en aquest camí".