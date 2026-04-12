Barcelona i la UB restauraran la Porta del Drac dels Pavellons de la Finca Güell de Gaudí

BARCELONA 12 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona i la Universitat de Barcelona (UB) han signat un conveni de col·laboració per dur a terme la restauració de la Porta del Drac ubicada al recinte dels Pavellons de la Finca Güell, al districte de les Corts, informa un comunicat del consistori aquest diumenge.
La Comissió de Govern va aprovar el passat 9 d'abril aquest acord per rehabilitar la reixa de ferro forjat, les parts de fàbrica adjacents, la porta de vianants i la campana segons el projecte presentat per l'Institut Municipal del Paisatge Urbà.
La intervenció compta amb un pressupost total de 202.877 euros que es cobrirà mitjançant un model de cofinançament compost per una subvenció de l'Ajuntament de 116.000 euros i l'aportació restant de l'organització internacional World Monument Fund, així mateix, les obres començaran durant aquest any 2026 i finalitzaran abans del 31 de desembre de 2027.
Aquesta rehabilitació coincideix amb la celebració de l''Any Gaudí', declarat per la Generalitat per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte
El regidor del districte de les Corts, David Escudé, ha assenyalat que aquesta acció s'emmarca en la Capitalitat Mundial de l'Arquitectura i "servirà també per posar en valor el llegat de Gaudí, reconeixent la seva contribució a la identitat arquitectònica de la ciutat".