Barcelona triplicarà els seus medidadors nocturns "progressivament" i preveu tenir 18 abans de 2027

Contempla ampliar l'horari d'equipaments municipals per oferir activitats alternatives d'oci nocturn

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

La comissionada de la Nit de l'Ajuntament de Barcelona, Carmen Zapata, ha anunciat una nova mesura de Govern que vol triplicar els mediadors nocturns "progressivament", amb l'objectiu de passar de 6 a 18 agents abans de 2027, i que preveu que la plantilla es comenci a ampliar aquest estiu.

Ho ha dit en declaracions als mitjans abans de presentar-se la mesura la tarda d'aquest dimarts en el marc de la primera reunió del Consell de la Nit, que coordina a agents i operadors de l'activitat nocturna a la capital catalana.

Zapata ha avançat que primer s'ampliarà el nombre de mediadors en els districtes en els quals el consistori ha detectat una major concentració d'oci nocturn, com són els districtes de Sarrià-Sant Gervasi, Eixample, Ciutat Vella i Sant Martí.

L'Oficina de la Nit, que encapçala Zapata, també preveu reforçar mesures preventives, amb especial atenció a col·lectius com a joves, dones, LGTBI i gent gran, com la mediació nocturna amb propietaris de locals i la ciutadania, així com els itineraris segurs i l'increment de 'punts lila'.

MOBILITAT

En l'àmbit de la mobilitat, s'ha iniciat un treball de diagnòstic de les necessitats de transport nocturn, amb l'objectiu de dissenyar una mobilitat nocturna específica amb criteris d'eficiència, seguretat, accessibilitat i sostenibilitat.

En aquesta línia, ja s'ha iniciat la millora del servei de Nitbus per adaptar-ho a la demanda i patrons d'ús, i s'han creat dues noves línies N23 i N24, que reforcen el servei de les línies actuals N3 i N4, i amb la modificació de la N28, N13 i la N6.

També es preveu ordenar les zones de recollida per a taxis per evitar "situacions de desordre" i es treballarà en itineraris segurs, en el marc del protocol 'No Callem' que va impulsar Barcelona en 2018.

'AGENT DEL CANVI'

Com a novetat, l'Ajuntament explora la viabilitat de la figura del 'agent del canvi', que s'encarregaria de proposar espais i aforaments per a activitats musicals i culturals; mesures d'aïllament acústic i d'eficiència energètica, així com recomanacions de convivència.

Zapata ha apuntat que s'estudiarà ampliar l'horari d'alguns equipaments municipals com a centres cívics, pavellons esportius i biblioteques, amb l'objectiu que ofereixin activitats d'oci nocturn alternatives: "Hi ha molts joves interessats en un altre tipus d'oci", ha observat.

OCI I CONCILIACIÓ VEÏNAL

També ha reconegut que falten sales de concert on els músics barcelonins puguin actuar, i ha dit que hi ha interès públic i privat per ampliar aquesta xarxa de sales per donar major pes a l'escena musical barcelonina.

Aquesta mesura de govern preveu una dotació d'entre 1,5 i 2 milions d'euros fins a 2027: "Ens plantegem que Barcelona sigui una ciutat viva i vibrant, amb més cultura i activitat nocturna, conciliant amb els veïns, que també volen descansar".