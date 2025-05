Barcelona trenca relacions amb Israel fins a un alto el foc "immediat i permanent" a Gaza

Collboni avança la proposta, acordada amb BComú, que ha comptat amb el suport d'ERC

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El ple de maig de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat en la sessió d'aquest divendres trencar relacions institucionals amb Israel fins que decreti un alto el foc "immediat i permanent" a la Franja de Gaza i aixequi el bloqueig d'ajuda humanitària.

La proposició ha estat fruit d'un acord entre el govern municipal i BComú i inclou traslladar a Fira de Barcelona que no hi hagi pavellons del país hebreu o empreses que es lucrin de la guerra amb Palestina, fet que també defensarà ERC en un prec després de donar el seu suport a la mesura.

La segona tinent d'alcalde, Maria Eugènia Gay, ha reivindicat la voluntat del govern perquè Barcelona contribueixi amb "veu ferma a la pressió internacional per posar fi a aquesta massacre" i que, en les seves paraules, Israel freni l'ofensiva que està convertint Gaza en un cementiri.

Per part de BComú, la seva líder Janet Sanz ha defensat que la proposta "no va d'ideologies, va de persones" i ha lamentat que, a parer seu, la rectificació de Collboni vagi tard i ha instat l'alcalde a fer servir la poderosa veu de Barcelona per donar suport al poble palestí.

Per la seva banda, la líder d'ERC, Elisenda Alamany, ha qualificat textualment el conflicte d'intolerable, injustificable i criminal: "El que està fent Netanyahu són crims de guerra, és un genocidi", i ha instat el govern municipal a que Israel deixi de participar en el Mobile World Congress i que el Port de Barcelona no permeti el pas de vaixells amb armament per al país hebreu.

GRUPS

Per part de Junts, el regidor Damià Calvet ha criticat el "ball macabre de Hamas, Hezbollah i el govern de Netanyahu" si bé ha qualificat de cínica la ruptura de relacions amb Israel per afeblir les institucions catalanes mentre que, ha assenyalat, el Govern central les manté.

El portaveu del PP, Juan Milián, ha retret a les forces progressistes la seva "doble vara de mesurar" en la vulneració de drets humans en no condemnar l'Iran i Veneçuela però sí Israel, i ha sostingut que animar aquest tipus d'iniciatives allunya Barcelona del seu paper de ciutat oberta i promotora de pau.

Finalment, el líder de Vox, Gonzalo de Oro, ha lamentat que es faci servir el ple amb propostes "carregades de biaix ideològic i d'una equidistància moral vergonyosa" quan el consistori no té competències internacionals i els seus veïns continuen patint problemes reals, en les seves paraules.

PORT, GOVERN I GENERALITAT

El document signat pel PSC i els Comuns inclou implementar una clàusula d'obligació contractual que restringeixi, tant en contractes públics com empreses municipals, les operacions amb companyies implicades en casos de vulneració de drets humans.

D'altra banda, a més de Fira, defensa traslladar al Port de Barcelona la necessitat d'adoptar mesures per impedir que vaixells involucrats en el transport d'armes a Israel facin parada a l'enclavament.

També afegeix donar suport a totes les mesures europees dedicades a defensar els drets humans mitjançant sancions, embargaments i la ruptura de vincles d'Israel amb la Unió Europea, a més del reconeixement de Palestina com a estat sobirà i membre de l'ONU.

Finalment, el consistori haurà d'instar el Govern central i la Generalitat a dur a terme les accions per pressionar el país hebreu perquè activi l'alto el foc, i el Congrés dels Diputats al fet que tramiti la proposició de llei per a un embargament urgent d'armes.

AGERMANAMENT

Altres dels punts inclosos en la proposta és la ruptura de l'acord d'agermanament amb Tel-Aviv-Jafa del 1998, que ja va ser invalidat durant el govern de l'exalcaldessa Ada Colau (BComú) però que va ser restituït per Collboni després d'arribar a l'alcaldia.

Amb l'aprovació del text, Barcelona acorda per segona vegada trencar relacions amb Israel després de la iniciativa liderada pel govern de Colau el novembre del 2023, que en el seu moment va obtenir els suports del PSC i ERC però que mesos després va ser anul·lada per una decisió judicial.