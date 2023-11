Barcelona treballarà per "aterrar" a la ciutat la nova regulació de pisos turístics

BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

La primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha assegurat que l'Ajuntament treballarà per "aterrar" la nova regulació de pisos turístics, anunciada aquest dimarts pel Govern, a la ciutat.

Ho ha dit en unes declaracions als periodistes en l'Smart City Expo World Congress, que se celebra des d'aquest dimarts fins dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, en les quals ha valorat "molt positivament" l'anunci de la Generalitat.

Ha explicat que el Govern va consultar a l'Ajuntament sobre el contingut de la regulació, de manera que Bonet ha celebrat tenir "l'oportunitat de treballar el document", que creu que va en bona direcció.

"Va en la bona línia, en la línia que ha d'anar, que és regular i restringir aquesta activitat. L'impacte a Barcelona és obvi, per tant, el Govern s'ha fet seva la reivindicació, que no és cap altra que la de poder garantir que els habitatges serveixin per al seu ús, que és d'habitatge i no d'altres", ha dit.

Per Bonet, la nova regulació és una eina que "ajuda a concentrar esforços per fer realitat aquest objectiu: que els habitatges serveixin d'habitatges", per la qual cosa veu necessari establir un termini de cinc anys per sol·licitar una llicència prèvia i operar amb ús turístic.