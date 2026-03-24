Barcelona traslladarà els quioscs de floristes de la Rambla a la plaça Catalunya aquest dimecres

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona traslladarà les 8 parades de floristes de la Rambla als nous quioscs situats en un lateral de la plaça Catalunya, entre els carrers Bergara i Pelai, aquest dimecres, on es quedaran fins a finalitzar la reforma de l'avinguda.
Els nous espais tenen una estructura metàl·lica vista amb elements de vidre a la seva cara frontal i han estat construïts amb acer i fibra de vidre, especialment dissenyats per a floristes, explica el consistori en un comunicat aquest dimarts.
Les estructures incorporen panells de diferents acabats, portes al frontal i elements per protegir-se del sol en colors que faciliten la seva integració al paisatge de la Rambla, i compten amb ventilació creuada i il·luminació.
També presenten la possibilitat de connectar-se al subministrament d'aigua i electricitat, a més d'una rampa movible per accedir fàcilment a les parades, a diferència del quiosc de Flors Carolina, premiat pel seu disseny, que mantindrà el format i ubicació a la Rambla.
Segons indica l'Ajuntament, el trasllat s'ha treballat conjuntament amb els titulars de les parades per pactar-ne la ubicació provisional i també el retorn a la Rambla una vegada hagin acabat les obres.