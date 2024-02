Barcelona tramita 14,4 milions per augmentar un 20% l'aigua per a reg i neteja de carrers

Situa el seu consum d'aquest any en 172 litres per habitant i dia

BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha signat un decret per tramitar d'emergència diferents inversions per 14,4 milions d'euros per ampliar i millorar la xarxa d'aigua freàtica, la qual cosa augmentarà un 20% el volum d'aigua per a reg i neteja de carrers.

El decret permet accelerar obres en 7 àmbits que ja estaven previstes dins del Pla Endreça, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

Les obres incrementaran en 0,2 hectòmetres cúbics (hm3) l'aigua freàtica disponible (Barcelona gasta actualment 1,1 hm3 anuals d'aquesta aigua recuperada per a reg i neteja de carrers).

Aquest decret és possible per la declaració d'emergència per sequera de la Generalitat i perquè l'Ajuntament ja tenia un Pla Tècnic de Recursos Alternatius "que busca des de fa anys la substitució de l'aigua potable per altres recursos hídrics" quan l'aigua potable no sigui indispensable.

Aquestes obres s'avancen així "uns 10 mesos" (s'anaven a executar durant aquest mandat municipal): està previst que les diferents obres comencin progressivament entre març i setembre, i que tots els nous sistemes arranquin durant el 2025.

7 SECTORS

Les obres es distribuiran en 7 sectors: Sistema Montjuïc, Sistema Eixample, Sistema Can Batlló, proveïment a Diagonal i Consell de Cent, Sistema Alfons el Magnànim, Sistema Palau Reial, i cloració en continu dels sistemes existents.

La principal actuació es farà en el Sistema Montjuïc, en el qual s'inverteixen 7 milions per augmentar el consum en 50.000 m3/any: es construirà un dipòsit prop dels Jardins Joan Brossa, una canonada que el connecti amb el sistema Poble-sec i una canonada de distribució que enllaçarà el Castell de Montjuïc amb l'entorn del Palau Nacional.

En el Sistema Eixample s'inverteixen 3,5 milions per construir un dipòsit prop del Parc Joan Miró i connectar la Canòpia amb Consell de Cent, amb la qual cosa es guanyaran anualment 20.000 m3.

En el Sistema Can Batlló es farà un sistema nou de distribució per canonada, des del futur dipòsit de Can Batlló ja en construcció fins a les cotes baixes de les proximitats del sistema Montjuïc: seran 1,5 milions que ampliaran el proveïment dels regs i fonts al voltant de la Zona Franca amb uns 10.000 m3/any.

Quant al proveïment a Diagonal i Consell de Cent, 500.000 euros serviran per adequar els dipòsits de Sant Joan i la Canòpia per poder subministrar reg amb freàtic a la nova urbanització de Consell de Cent, entre d'altres, mobilitzant 55.000 m3.

500.000 euros més seran per al Sistema Alfons el Magnànim: millorarà el funcionament del sistema freàtic de Taulat, ampliant i millorant la canonada de distribució que alimenta el dipòsit i construint un pou d'aprofitament: sumaran 50.000 m3 més a la xarxa.

En el Sistema Palau Reial es farà una nova canonada de distribució per creuar la Diagonal, a l'altura de Palau Reial ("sense afectar la mobilitat"), per arribar al costat muntanya del sistema, actualment desconnectat: 300.000 euros serviran per augmentar la dotació en uns 15.000 m3/any.

Respecte a la cloració en continu dels sistemes existents, s'invertiran 1,1 milions "per garantir la qualitat de l'aigua que se subministra en tot moment".

PROTOCOL

També arran de la declaració d'emergència de la Generalitat, l'Ajuntament ha activat el seu protocol per limitar el reg a la supervivència i que fixa aquest reg només amb aigua no potable.

Els serveis municipals han reduït un 60% l'ús d'aigua potable respecte a la situació de normalitat.

Barcelona ha situat el seu consum durant l'any 2023 en 172 litres per habitant i dia, per la qual cosa "ara mateix no es preveuen afectacions vinculades al proveïment de la xarxa d'aigua potable de consum de la ciutadania".