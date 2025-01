Barcelona tindrà una "fàbrica de contingut en català" que es desenvoluparà aquest 2025

BARCELONA 31 gen. (EUROPA PRESS) -

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha donat suport a la creació del 'hub del català' proposat per ERC i que la seva líder, Elisenda Alamany, ha definit com una "autèntica fàbrica de contingut en català", la qual està contemplada en els pressupostos i que es desplegarà aquest 2025: ha comptat amb els vots favorables del PSC, Junts i BComú, i en contra del PP i Vox.

El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha assegurat que el govern municipal coincideix plenament amb el diagnòstic de la situació del català en la vida dels barcelonins, fet per ERC, i ha defensat escometre aquests projectes per "augmentar la presència" de la llengua.

Alamany ha assenyalat que en parlar de la situació del català també es parla de llibertat, la qual assegura que els barcelonins no tenen per expressar-se amb la seva llengua en qualsevol àmbit de la ciutat, i ha cridat a que Barcelona recuperi l'ambició per esdevenir un "referent" en la promoció del català.