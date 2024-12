Barcelona tindrà dos espectacles de "gran format" sobre l'arribada dels Reis Mags a Nou Barris

BARCELONA 27 des. (EUROPA PRESS) -

El districte de Nou Barris, a Barcelona, tindrà aquest any dos espectacles nadalencs gratuïts de "gran format" sobre l'arribada dels Reis Mags, informa el consistori en un comunicat aquest divendres.

Sota el títol 'Un viatge al país Baltasar', la Casa de l'Aigua acollirà un espectacle de dansa, llum i foc sobre els orígens d'aquest Rei Mag, a partir del 28 de desembre fins al 30, i estarà disponible de 17.30 a 20 hores.

La segona proposta serà el 'Campament Reial' que, junt amb la cavalcada de Reyes de Nou Barris, formen el programa del districte entre els dies 2 i 5 de gener, i que aquest any serà la seva cinquena edició.

S'instal·larà una carpa per acollir als tres patges Reials, a la seu del districte entre les 17 i les 21 hores, així com accions teatrals a la plaça Major amb l'objectiu de dinamitzar i fer "més amables" les cues que es puguin formar per a entrar al campament.

Entre els espectacles hi haurà coreografies de l'escola de ball Asogym, el ballet del Trencaclosques de Bcn City Ballet i l'espectacle itinerant 'Nomadesh' de la companyia La Fam.