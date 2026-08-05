Barcelona tindrà 201 traductors de veu amb IA per "eliminar barreres" en l'atenció ciutadana

BARCELONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -
El quart tinent d'alcalde de Barcelona, Jordi Valls, ha explicat que la Guàrdia Urbana, el departament de Serveis Socials municipal i les oficines d'atenció ciutadana (OAC) comptaran amb 201 traductors de veu amb intel·ligència artificial (IA) per "eliminar barreres" en l'atenció ciutadana.
Així ho ha dit en roda de premsa junt amb l'inspector de la Guàrdia Urbana, Javier García Lora, en la qual ha concretat que els dispositius poden traduir per veu fins a 82 idiomes diferents i que a finals de setembre ja estaran tots repartits, mentre que la policia ja està usant-los des de principi d'estiu.
A més de per veu, els aparells poden traduir a través de text fins a 96 idiomes, així com a través de fotografies en 112 llengües, alhora que també pot redactar un document.
Dels 201 aparells (que físicament són com un telèfon mòbil), 130 seran per als centres de Serveis Socials, 43 per a la Guàrdia Urbana, els quals ja estan tots repartits, i 28 per les OAC.
"Hem de reforçar allò que té a veure amb la incorporació de la tecnologia als departaments socials. D'aquesta forma podem interaccionar amb els ciutadans que no dominen el nostre idioma", ha exposat Valls, després d'apuntar que el cost del projecte ha estat de 55.000 euros.
USO DE LA URBANA
García Lora ha emmarcat la iniciativa en el pla de transformació digital del consistori i en una de les demandes que les patrulles de la Guàrdia Urbana feia per "comunicar-se millor" en determinades situacions.
Així, ha explicat que els estan usant principalment per entendre una llengua que no sigui l'anglès: "Ens serveix en la via pública per a víctimes de delictes com robatoris, i fins i tot dins de les dependències policials si un turista presenta una denúncia".