Barcelona tanca els parcs i jardins per l'alerta de vents forts

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha tancat els parcs i jardins de la ciutat després d'activar aquest dijous el Pla d'actuació municipal per alerta de vents forts.
En un comunicat, el consistori explica que Protecció Civil recomana a la ciutadania informar-se de les condicions meteorològiques a través dels mitjans de comunicació.
Recomana als vianants allunyar-se de cornises, murs i arbres que es puguin desprendre i vigilar amb les bastides i les grues.
Avisa que les motos aparcades al carrer poden bolcar pel vent, igual que el mobiliari urbà.
També suggereix tancar i assegurar portes i finestres, abaixar persianes, recollir tendals i retirar testos de finestres i balcons.