Publicat 23/10/2025 10:58

Barcelona tanca els parcs i jardins per l'alerta de vents forts

Archivo - Diverses motos a terra a causa del vent
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha tancat els parcs i jardins de la ciutat després d'activar aquest dijous el Pla d'actuació municipal per alerta de vents forts.

En un comunicat, el consistori explica que Protecció Civil recomana a la ciutadania informar-se de les condicions meteorològiques a través dels mitjans de comunicació.

Recomana als vianants allunyar-se de cornises, murs i arbres que es puguin desprendre i vigilar amb les bastides i les grues.

Avisa que les motos aparcades al carrer poden bolcar pel vent, igual que el mobiliari urbà.

També suggereix tancar i assegurar portes i finestres, abaixar persianes, recollir tendals i retirar testos de finestres i balcons.

