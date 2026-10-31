Barcelona tanca algunes estacions de Bicing davant els possibles disturbis aquest dissabte

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha tancat algunes estacions del Bicing aquest dissabte davant les convocatòries de Blocus a la ciutat i la possibilitat que es tornin a produir disturbis.
Segons indica el Bicing en un comunicat aquest dissabte, estan afectades 13 estacionis del districte de Ciutat Vella, 16 de l'Eixample i una de Gràcia, que es reobriran de forma progressiva a partir del diumenge.
El servei justifica el tancament per "garantir la seguretat de les persones usuàries i el correcte desenvolupament del servei" i ha alertat d'afectacions puntuals a la mobilitat a partir de les 17.30 hores a l'entorn de plaça Catalunya.