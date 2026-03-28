Barcelona tanca el 52 Congrés de Parcs i Jardins Públics amb més de 500 assistents

BARCELONA, 28 març (EUROPA PRESS) -
El 52 Congrés Nacional de Parcs i Jardins Públics (PARJAP) ha conclòs aquest dissabte a Barcelona amb més de 500 assistents, ha informat l'organització en un comunicat.
La trobada, sota el lema 'Patrimoni viu: transformant el paisatge urbà', s'ha celebrat en el Disseny Hub Barcelona, que ha acollit debats i ponències sobre temes com la sostenibilitat urbana i la necessitat d'impulsar models de gestió compartida entre administracions i ciutadania.
Durant el congrés, s'ha valorat el patrimoni de paisatges de Barcelona, posant en valor la figura del paisatgista Nicolau Maria Rubió i Turudí, responsable de les places de Francesc Macià i de la Sagrada Família.
La cita ha coincidit amb la commemoració del centenari de l'obertura del Park Güell com a espai verd públic, amb l'Any Gaudí i amb la celebració de la Capitalitat Mundial de l'Arquitectura de la Unesco.
L'organització ha avançat que la propera edició se celebrarà a Almeria en 2027.