Barcelona tanca 2025 amb "xifres històriques" de socis en les seves instal·lacions esportives municipals

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
La ciutat va acabar l'any amb 7.000 abonats més que en 2024, aconseguint el seu rècord al setembre amb 212.136
BARCELONA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -
Barcelona ha tancat 2025 amb "xifres històriques" de socis en les seves instal·lacions esportives municipals, en aconseguir un total de 205.373 abonats i abonades, 7.000 més que a la fi de 2024.
Així ho ha destacat el regidor d'Esports, David Escudé, en un comunicat del consistori aquest dissabte, on ha assegurat que les xifres demostren que "Barcelona i els barcelonins estimen i practiquen cada vegada més esport".
La ciutat va aconseguir el seu rècord de socis en el mes de setembre, amb 212.136 inscripcions, gairebé 10.000 més en comparació de les millors xifres de l'any anterior.
INSTAL·LACIONS
Atenent a la popularitat de l'esport a la ciutat, Escudé també ha reivindicat l'aposta del govern per seguir millorant les instal·lacions perquè "tots els barris i districtes de la ciutat" gaudeixin d'equipaments de qualitat.
Actualment, la capital catalana compta amb 41 centres esportius municipals dedicats a la pràctica de diverses modalitats esportives i 83 instal·lacions especialitzades, enfocades a la pràctica d'una determinada modalitat.
Segons les dades de desembre de 2025, un 50,13% de socis eren dones, que per Escdé mostra "l'augment de la presència femenina en l'esport a Barcelona".