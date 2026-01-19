Barcelona tanca el 2025 amb "les millors xifres" de qualitat de l'aire

BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
Barcelona ha acabat el 2025 amb "les millors xifres" de qualitat de l'aire des que hi ha registres, amb descensos d'entre el 4% i el 12% a totes les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de Contaminació Atmosfèrica de la ciutat respecte a l'any passat.
Ho ha anunciat la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, en una roda de premsa aquest dilluns, acompanyada per la regidora de Salut, Marta Villanueva, que ha celebrat la tendència "absolutament consolidada" de reducció de la contaminació.
Ha assegurat que "totes les estacions de la ciutat estan marcant any rere any des del 2023 una tendència clarament a la baixa" la qual cosa, ha sostingut, suposa una millora directa en la salut dels barcelonins i barcelonines.