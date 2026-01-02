Barcelona tanca el 2025 amb diversos "rècords" de passatge a les seves xarxes d'autobús i Metro

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 gen. (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha tancat 2025 amb diversos "rècords" de passatge a les seves xarxes d'autobús i Metro, a falta d'obtenir les xifres definitives que, esperen, deixaran un any històric amb més de 700 milions de validacions.
En ambdues xarxes, el passat octubre es va convertir en el "mes amb major nombre de validacions" de la història: en el cas del bus, es van superar les 21,2 milions de validacions, i en el del Metro, les 45,8 milions, indica TMB en un comunicat aquest divendres.
La Diada de Sant Jordi també va marcar un "rècord" en l'històric de dies laborables, registrant 2,61 milions de validacions en el conjunt de TMB, i en el cas del bus, es van obtenir les millors xifres de la història de la Mercè, amb 356.142.
En el cas del Metro i el conjunt de TMB, la Mercè no va ser un festiu de rècord després de les xifres aconseguides durant el Sant Jordi de 2023, que va caure en diumenge, sumant 1.510.879 validacions a les xarxes de TMB, 1,2 milions en el Metro.
Així mateix, aquest 2025 es va aconseguir el "rècord de passatgers de TMB en dissabte", batent tres vegades la xifra del 14 de desembre de 2024: el 5 d'abril, el 4 d'octubre i el 22 de novembre, quan es va marcar el nou rècord amb 1,75 milions.
Un altre dels màxims correspon al primer semestre de 2025 amb més passatge de la història, ja que entre gener i juny es van arribar a les 356.353.552 validacions, un 1,2% més que l'any anterior, per la qual cosa es preveuen superar els 700 milions de viatges en tot l'any.