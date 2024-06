Barcelona tallarà part del passeig de Gràcia i vies transversals per l'exhibició de Fórmula 1

BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona tallarà el passeig de Gràcia, entre la plaça Catalunya i el carrer Aragó per l'exhibició de Fórmula 1, que tindrà lloc el dimecres 19 de juny a les 18 hores, dins el Gran Premi d'Espanya.

En unes declaracions als periodistes aquest dijous, l'intendent major en cap de la Divisió de Coordinació de la Guàrdia Urbana, Jordi Guerrero, ha explicat que el 18 de juny a partir de les 16 hores es tallarà el passeig de Gràcia, entre plaça Catalunya i Gran Via, a més de les vies transversals ronda Sant Pere, ronda Universitat i el carrer Casp.

El 18 de juny a partir de les 22 hores fins al dijous 20 de juny a les 6, s'afegirà un altre tall de circulació, entre Gran Via i el carrer Aragó, sense afectar els carrers transversals.

El dia del 'road show', el 19 de juny, és quan es produiran més afectacions de mobilitat: a partir de les 11 i fins a les 23, en què Gran Via, el carrer Diputació i el carrer Consell de Cent estaran tallats entre rambla Catalunya i Pau Claris.

Guerrero ha detallat que el carrer Aragó "no quedarà afectat a priori" i, preguntat per les conseqüències de tallar Gran Via a la ciutat, ha recomanat intentar evitar aquesta via i les transversals, i planificar les rutes en vehicle privat amb antelació.

El director de Mobilitat, Adrià Gomila, ha destacat que també es modificarà el recorregut d'algunes línies d'autobús que circulen pels carrers afectats i ha destacat que hi haurà afectacions per als vianants, que no podran travessar el passeig de Gràcia, i només ho podran fer pel costat muntanya del carrer Aragó o el costat mar de la ronda Sant Pere.