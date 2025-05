Barcelona talla el trànsit al carrer Jaume I fins al juny per les obres de la Via Laietana

BARCELONA 2 maig (EUROPA PRESS) -

El carrer Jaume I del districte de Ciutat Vella de Barcelona estarà tallat al trànsit a partir de dilluns i fins a mitjans de juny per les obres de la Via Laietana, que han entrat a la "recta final".

La intervenció servirà per transformar el carrer a plataforma única al seu pas per la plaça de l'Àngel i, d'aquesta manera, afavorir el flux de vianants que es concentren en aquest punt, indica el consistori en un comunicat aquest divendres.

També està previst instal·lar pivots de seguretat retràctils per limitar l'accés de vehicles en grans concentracions a la plaça Sant Jaume o per motius de seguretat.

A mitjans de maig està previst que s'enllesteixi la pavimentació de la plaça de l'Àngel, que presentarà el mateix model que el node Bòria-Princesa-Argenteria per donar una "imatge de continuïtat" a tots dos costats de la Via Laietana.

Per accedir a la plaça Sant Jaume, a partir de dilluns canviaran de sentit els carrers Regomir i Ciutat, que passaran a ser de pujada, per la qual cosa el desviament per accedir a la plaça serà per Via Laietana, Àngel J. Baixeras, Fusteria, Ample, Regomir, Ciutat i Sant Jaume, mentre que la sortida serà pels carrers Ferran, Avinyó i Ample.