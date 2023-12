Barcelona suspèn per un any les llicències musicals i de restauració a dues zones de Sant Martí

L'Ajuntament també regularà l'obertura de comerços alimentaris i botigues de conveniència



BARCELONA, 22 des. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha suspès per un any la tramitació i concessió de llicències per implantar locals musicals, de restauració i comerços alimentaris i botigues de conveniència a les zones del Triangle Lúdic i del carrer Rogent, del districte de Sant Martí.

Ha començat "un procés de treball per definir una actualització del Pla d'usos del Districte que reguli les condicions d'obertura d'aquestes activitats", informa el consistori en un comunicat aquest divendres.

La primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha afirmat que es pren la mesura perquè "hi ha una pressió important en aquests establiments, que generar molèsties als veïns i fan necessari protegir el comerç de proximitat".

El regidor del districte, David Escudé, ha assenyalat que l'objectiu és "que la gent pugui tornar a gaudir dels establiments de pública concurrència i els veïns puguin descansar".

Després de les conclusions de l'anàlisi de l'evolució dels plans d'aquestes zones, el consistori sosté que s'ha detectat un increment de locals i unes "disfuncions que fan necessari revisar els criteris d'ordenació" d'aquests establiments.