Barcelona suspèn el Bicing i els actes de Santa Eulàlia per l'episodi de vent aquest dijous

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha suspès el Bicing, el seu servei de bicicleta compartida, i els actes previstos per la celebració de la copatrona de la ciutat, Santa Eulàlia, entre les 00.00 i 20.00 d'aquest dijous per l'episodi de fortes ratxes de vent.
Ho ha anunciat l'alcalde, Jaume Collboni, en unes declaracions als mitjans després de la reunió del Centre de Coordinació Operativa d'Emergències (Cecor) aquest dimecres a la tarda, en les quals ha alertat del "moment excepcionalment complicat" que viurà la ciutat, amb ratxes de vent de fins a 100 km/h.
Collboni també ha demanat seguir i atendre els avisos i recomanacions que faci la Generalitat, i també evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles.