Barcelona suma 37 brigades i 66 persones diàries als serveis de neteja per 2026

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Collboni i Bonet animen a treballadors a no "baixar la guàrdia" davant del repunt en el baròmetre municipal
BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha sumat 37 brigades i 66 persones diàries més als serveis de neteja per 2026 en mantenir els serveis especials per la campanya de Nadal, pujant el pressupost a 539.000 euros al mes.
Ho ha anunciat la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, després de reunir-se junt amb l'alcalde, Jaume Collboni, amb representants de les 4 empreses concessionàries del servei de neteja i als quals han animat a no "baixar la guàrdia".
Així ha respost el govern municipal al repunt de la neteja entre les principals preocupacions dels barcelonins, segons l'últim baròmetre municipal, que retornava aquest àmbit al podi per darrere de l'habitatge i la inseguretat, desbancant al turisme.
"Hem de seguir treballant amb la mateixa tensió perquè és molt difícil recuperar aquesta percepció de preocupació sobre la neteja de la ciutat, però quan la tens recuperada és molt fàcil perdre-la", ha advertit Bonet.
REFORÇOS
Entre els reforços d'aquest any, destaquen les millores en la cobertura del servei de neteja d'orins i taques amb fins a 5 equips per augmentar la seva freqüència de pas pels carrers de la ciutat.
També s'ha incrementat el servei de neteja de parcs per garantir un manteniment més constant, en sumar també 5 equips nous, que reforçaran especialment els districtes de Sant Andreu i Sant Martí, que sumen un total de 104 espais verds.
D'altra banda, s'augmentaran en un 26% les brigades de barri, arribant fins a les 33 en tota la ciutat i passant d'una brigada a 10 en els districtes d'Horta-Guinardó i Nou Barris.
Finalment, també s'ha ampliat la freqüència de neteja de contenidors a Ciutat Vella, s'han reforçat els espais d'alta freqüència de l'Eixample, s'ha millorat la neteja de la Marina del Prat Vermell, entre altres.