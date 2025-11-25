Barcelona se suma al 25N i posa el focus en les violències masclistes digitals

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona s'ha adherit aquest dimarts a la lluita del 25N, Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones, amb el lema 'Prou a les violències masclistes digitals'.
En un comunicat aquest dimarts, el consistori ha explicat que la cinquena tinent d'alcalde de Drets Socials, Raquel Gil, ha presidit el moment en el qual s'ha penjat la pancarta del 25N a la façana de l'Ajuntament juntament amb altres membres del govern municipal i de la resta de grups.
Amb el lema d'aquest any, el consistori barceloní ha posat el focus en les violències masclistes que es produeixen en l'espai digital, una problemàtica "creixent que sol manifestar-se de manera invisible i difícil de detectar".
"Les dades evidencien aquesta realitat: el 39% de les agressions masclistes es produeixen en espais digitals, i a Barcelona, 1 de cada 5 adolescents ha patit maltractament per internet, percentatge que s'eleva fins al 31,8% entre les joves de 18 anys", ha afegit Gil.
Per tot això ha assegurat la voluntat d'"enfortir la resposta" davant aquestes violències i visibilitzar-les i ha recordat que la ciutat disposa d'equips especialitzats per atendre dones i nens que visquin situacions de violència masclista.