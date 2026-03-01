AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 1 març (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 600 euros els canvis de ciclomotor de combustió a elèctric realitzats a partir d'aquest diumenge, ha informat a través d'un comunicat.
La mesura, que té un pressupost de 15 milions d'euros i un abast de 24.000 motos, s'emmarca en el Pla Clima, l'estratègia de l'ajuntament per "descarbonizar la ciutat" i que pretén tenir un 100% de ciclomotors elèctrics l'any 2030.
La subvenció consistirà en un import únic de 600 euros que, segons el consistori, és entre el 16 i el 40% del preu d'un ciclomotor elèctric.
La previsió és obrir la convocatòria a la tardor, on qui vulgui optar a la subvenció haurà de presentar dos documents: els justificants de la compra del ciclomotor elèctric i el del desballestament del vehicle de combustió, que Barcelona de Serveis Municipals (BSM) ofereix de manera gratuïta.
També, l'ajuntament pretén establir una major xarxa d'infraestructura de recarrega per intercanvi de bateries de ciclomotors i motocicletes; per això, preveuen que en quatre anys hi hagi 64 punts nous, operació en la qual invertiran gairebé 3 milions d'euros.