Barcelona subvencionarà amb 600 euros el canvi de ciclomotor de combustió a un elèctric

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 febr. (EUROPA PRESS) -
La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament les bases per convocar una subvenció a particulars i empreses per finançar amb 600 euros el canvi de ciclomotor de combustió per un elèctric.
La proposta compta amb un pressupost inicial de 15 milions d'euros i preveu aconseguir la renovació de fins a 24.000 nous ciclomotors elèctrics, informa el consistori en un comunicat aquest diumenge.
Ha detallat que serà "indispensable" desballestar el vehicle de combustió per rebre els 600 euros, una xifra que, segons els càlculs municipals en preus de mercat actuals, significa entre el 16 i el 40% de l'import d'un nou ciclomotor elèctric i que es podran beneficiar de l'ajuda totes aquelles compres que es facin a partir de l'1 de març.
"El programa d'ajudes té per objectiu arribar a la totalitat de ciclomotors de combustió que circulen habitualment per la ciutat, de manera que siguin substituïts per vehicles elèctrics de zero emissions", ha reiterat l'Ajuntament, que ha emmarcat la iniciativa en el Pla Clima.
Amb tot, ha afegit que la previsió és que la convocatòria es convoqui a la tardor i, per simplificar la sol·licitud de l'ajuda, els sol·licitants necessitaran dos justificants, el de compra del ciclomotor elèctric i el de desballestament del vehicle de combustió.