Barcelona subvencionarà 57 projectes per reduir el consum d'aigua en instal·lacions esportives

BARCELONA 30 des. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Barcelona Esports (IBE) subvencionarà amb gairebé 4 milions d'euros 57 projectes presentats per centres esportius --tant públics com privats-- destinats a optimitzar l'ús d'aigua en instal·lacions esportives i fer front a la sequera, segons ha informat el consistori en un comunicat aquest dilluns.

De les 57 instal·lacions que rebran aquesta subvenció en el marc dels premis "Barcelona amb l'esport sostenible", 45 són públiques i 12 són privades i tenen un màxim d'un any per aplicar les millores proposades per reduir el consum d'aigua i garantir la pràctica esportiva, tant federada com de base.

Els premis es divideixen en dues categories: una d'aquestes, a la qual s'han presentat 24 entitats, se centra a millorar la reutilització de l'aigua, mentre que l'altra, amb 33 projectes aprovats, està enfocada en la reparació de fuites i la reducció del cabal, entre d'altres.

El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, ha destacat que "Barcelona vol liderar l'aposta per reduir el consum d'aigua de manera sostenible de les instal·lacions esportives de la ciutat i impulsar un sector esportiu innovador i compromès amb el medi ambient".

Els projectes presentats havien de tenir un consum mínim de 2.000 m3 al dia i un import mínim de 10.000 euros.