Barcelona subvenciona investigacions del BSC i el BIST "amb accent de gènere"

BARCELONA 25 des. (EUROPA PRESS) -

El Departament de ciència i innovació de la Gerència de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat subvencionar al Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) i al Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) per "promoure la investigació multidisciplinària amb accent de gènere".

Les ajudes han permès donar continuïtat enguany a programes que contribueixen a impulsar la ciència com a motor econòmic de la ciutat i com a "eina de millora de la qualitat de vida de la ciutadania", informa l'Ajuntament aquest dimecres en un comunicat.

El programa del BSC 'Ciència Tecnologia i Societat (CTS)' rebrà 350.000 euros i el projecte del BIST 'Investigació multidisciplinària, talent i cultura de Barcelona' 200.000.

BSC

El programa CTS pretén coordinar l'activitat científica del BSC-CNS en ciència, tecnologia i societat integrant àrees multidisciplinàries, i aquest any també preveu accions concretes d'investigació i maximitzar la visibilitat com a centre d'excel·lència mundial amb accions noves i més ambicioses.

Els eixos del programa són Outreach (divulgació, reflexió, debat), Vocations (fomentar vocacions), Gender (més dones en carreres Stem) i Research (col·laboració científica al servei de la societat i el sector públic), i el 2024 s'ha dedicat especialment a la IA i a generar eines i models per a entorns de decisió públics.

BIST

L'ajuda al BIST permetrà, un any més, recolzar accions que la Comunitat BIST ha definit com a espais prioritaris de cooperació en quatre àmbits connectats.

Aquests àmbits són investigació multidisciplinària i de frontera (Ignite); dones, ciència i tecnologia (To the Mothers of Science); talent per a la ciència i per a Barcelona (WellBIST i BIST Career Week), i cultura científica (Investiga'm).